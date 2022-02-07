Вторгнення в Україну "коштуватиме дуже дорого": Шольц пригрозив РФ

Олаф Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

Вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві "дуже дорого", заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц.

Він підкреслив, що ФРН співпрацює з союзниками по НАТО і США з приводу реакції на загрозу Україні з боку Росії, пише Washington Post.

"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни - ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації", - сказав канцлер Німеччини.

Він також відповів на запитання про коментарі, які "зображують Німеччину ненадійним союзником", словами, що "реальність важливіша за чутки".

Відповідаючи на критику з приводу того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".

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Він заявив, що Німеччина виділила Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.

За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.

Відмова Німеччини надавати зброю Україні

Раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці січня стало відомо, що Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну. Естонська влада планувала відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Перед тим, як передати Javelin, потрібно було отримати дозвіл від їх виробника – США. Що стосується гаубиць, то Естонія повинна була попросити Німеччину і Фінляндію дати згоду на передачу зброї.

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