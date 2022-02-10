"Попруть - будемо вбивати": Ярош різко висловився про можливе вторгнення РФ в Україну

Дмитро Ярош оцінив готовність ЗСУ до вторгнення Росії / УНІАН

Радник Головнокомандувача Збройними силами України, колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош заявив, що зараз Україна готова до можливого повномасштабного вторгнення Росії краще, ніж півроку тому.

Говорячи про те, чи буде атака Росії, Ярош сказав в інтерв'ю для програми Перші особи на 24 каналі так: "Не знаю. На мій погляд, в даній ситуації треба користуватися старим римським гаслом: Хочеш миру - готуйся до війни. Все повинно бути направлено саме на це. Тобто не панікувати, не боятися, а готуватися до битви. Попруть - ну, будемо їх вбивати. Не попруть - не будемо вбивати, все дуже просто".

Екслідер Правого сектора також оцінив готовність ЗСУ до війни з РФ.

"Українські Збройні сили на даний момент готові дуже непогано. Набагато краще, ніж ми були готові навіть півроку тому. І тут багато що залежить від тих призначень, які відбулися влітку цього року", - додав він.

читайте такожБританські ЗМІ написали про снайпера ЗСУ Олену Білозерську та показали відео ліквідації ворогівНа думку Яроша, під час можливого вторгнення головне, щоби до цього було готове суспільство і політичне керівництво. Якщо така готовність буде, якщо буде єдність суспільства і не буде дестабілізуючих факторів, які можуть розхитати цю єдність, то Україна буде здатна відбити будь-який наступ.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж таки ухвалить.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і перебувають "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

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