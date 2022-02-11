Україна дала Кремлю 48 годин на надання інформації про військову діяльність біля кордонів - Кулеба

Війська Росії біля кордонів України / Reuters

Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулися в Російську Федерацію із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Також, за його словами, Росія повинна надати точні райони проведення навчань і заплановані дати їх завершення.

"Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь і військової техніки, що беруть участь в ній", - додав Кулеба.

Крім цього, міністр анонсував позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ, у разі, якщо влада країни-агресора відмовиться відповідати на запит або надасть недостатньо інформації.

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"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої, або неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення", - резюмував глава МЗС України.

Тим часом, Кулеба зазначив, що українська влада в першу чергу продовжать використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула його.

Зустріч "нормандської четвірки"

Нагадаємо, в Берліні 11 лютого завершилися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки. Зустріч політичних радників у Німеччині тривала майже 9 годин. Україну на переговорах представляв керівник офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Українська сторона сподівалася на зустрічі в Берліні розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Планувалося, що Україна запропонує варіанти поліпшення верифікації режиму "тиші" на Донбасі, а також підніме питання відкриття КПВВ та обміну полоненими. А президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі політрадників висловлював сподівання, що ці переговори зможуть наблизити саміт на рівні лідерів "нормандської четвірки".