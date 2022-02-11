Росія може напасти на Україну під час Олімпіади - Селліван

Росія може напасти до 20 лютого

Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні - це може трапитись до 20 лютого, заявив під час брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми знаходимося в тому вікні, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Путін схвалить таке рішення. Я не може коментувати деталі нашої розвідувальної інформації... але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади, попри багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив він.

При цьому Салліван підкреслив, що Білий дім не стверджує, що Росія прийняла остаточне рішення про вторгнення в Україну.

"У цьому вікні, в цей період часу ,і це (вторгнення, ред.) може відбутися до 20 лютого, до завершення Олімпійських ігор в Пекіні", - додав Салліван.

Він також додав, що вторгнення в Україну: швидше за все, почнеться з повітряної атаки.

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Нагадавши, Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

Також раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула его.

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