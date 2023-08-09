Блінкен сказав, хто може умовити Путіна відновити зернову угоду

Голос Бразилії має вирішальне значення. І використання цього голосу, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б позитивним кроком, заявив Блінкен.

https://glavred.net/world/blinken-skazal-kto-mozhet-ugovorit-putina-vozobnovit-zernovoe-soglashenie-10491967.html Посилання скопійоване

Бразилія здатна повернути Кремль до "зернової угоди", вважає Ентоні Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, скріншот

Бразилія та її президент Луїс Інасіу Лула да Сілва можуть вплинути на Росію, щоб повернути РФ в Чорноморську зернову ініціативу. Таку думку озвучив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Відповідаючи на питання видання GloboNews, чи вважає держсекретар США, що нейтральна позиція Бразилії у війні РФ проти України надає її президенту Лулі да Сілві хорошу позицію, щоб виступити посередником у переговорах і спробувати переконати РФ повернутися до "зернової угоди", Блінкен сказав: "Так".

"Я думаю, що голос Бразилії, голос президента Лули, має вирішальне значення. І використання цього голосу для того, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивним кроком", – вважає Блінкен.

відео дня

Держсекретар США підкреслив, що "в цій угоді ніколи не виникло б необхідності", якби Росія не вирішила вторгнутися в Україну. Потім РФ заблокувала українські порти, не даючи можливості вивозити зерно.

"Поки ця угода виконувалася до того, як Росія вийшла з неї кілька тижнів тому, з України було вивезено 35 мільйонів тонн продовольства...Еквівалент 18 мільярдів буханок хліба: ось що тепер розірвала Росія... З того часу, як РФ зробила свій крок і вийшла з угоди, ціни для всіх зросли на 10-15%", – резюмував Блінкен.

Вихід РФ із зернової угоди

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

Економічний експерт Олексій Кущ припустив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про те, що зернова угода буде функціонувати в тристоронньому форматі Україна-Туреччина-ООН.

2 серпня президент Туреччини Ердоган і російський диктатор Путін провели телефонну розмову 2 серпня, під час якого і домовилися про візит президента Росії до Туреччини.

Крім того, турецький лідер у розмові з російським диктатором наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та важливості "зернової угоди", яку Ердоган розглядає як "міст миру".

Інші новини: