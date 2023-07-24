Генсек ООН благає РФ повернуться до "зернової угоди" і висунув нову пропозицію

Антоніу Гутерріш хоче надати Росії доступ до світових ринків, щоб торгувати добривами і продовольством.

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ООН закликає Путіна повернутися в "зернову угоду" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Після того як російський диктатор Володимир Путін вирішив нахабно вийти з "зернової угоди", генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш тепер намагається умовити його повернутися. Про це повідомляє Askanews.

Гутерріш навіть вирішив зробити Путіну нову пропозицію з ініціативи.

"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

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Він планує надати Росії доступ до світових ринків, щоб торгувати добривами і продовольством. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх", говорить Гутерріш.

Генсек підкреслив, що зараз Росія і Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

РФ вийшла із зернової угоди і погрожує атакувати судна

Раніше повідомлялося, що РФ наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО, на якій обговорять вирішення питання щодо "зернової угоди". Як повідомила пізніше речниця Альянсу Оана Лунгеску, це засідання відбудеться у середу, 26 липня.

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