Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Українці повинні вміти ефективно використовувати кожну систему озброєння, яка їм передається.

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Ентоні Блінкен натякнув на передачу Україні ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: state.gov, Вікіпедія

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вибирає, як і щодо яких цілей використовувати зброю, що надається їй партнерами. Про це він сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Вашингтон аналізує будь-яку систему, яка обговорюється для можливої передачі Україні. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі вибирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету і територіальної цілісності", – сказав Блінкен.

Він підкреслив, що США не схвалюють застосування їхніх систем озброєння поза Україною, проте остаточне рішення залишається за українцями.

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При цьому держсекретар США не пояснив, чому США досі не схвалили передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Під час передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів. Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. ЗСУ повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цільну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", — підкреслив Блінкен.

Надання Україні ракет ATACMS і Taurus

Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - сказав один з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus упродовж 1-2 тижнів. Німецька влада не відчуває жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, що раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур.

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