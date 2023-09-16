УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Анна Ярославська
16 вересня 2023, 14:19 оновлено 16 вересня, 14:24
137
Українці повинні вміти ефективно використовувати кожну систему озброєння, яка їм передається.
Ентоні Блінкен, ракета ATACAMS
Ентоні Блінкен натякнув на передачу Україні ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: state.gov, Вікіпедія

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вибирає, як і щодо яких цілей використовувати зброю, що надається їй партнерами. Про це він сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Вашингтон аналізує будь-яку систему, яка обговорюється для можливої передачі Україні. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі вибирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету і територіальної цілісності", – сказав Блінкен.

Він підкреслив, що США не схвалюють застосування їхніх систем озброєння поза Україною, проте остаточне рішення залишається за українцями.

відео дня

При цьому держсекретар США не пояснив, чому США досі не схвалили передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Під час передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів. Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. ЗСУ повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цільну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", — підкреслив Блінкен.

Надання Україні ракет ATACMS і Taurus

Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - сказав один з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus упродовж 1-2 тижнів. Німецька влада не відчуває жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, що раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ентоні Блінкен новини України ATACMS
Реклама

Головне за день

Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

14:19 Світ
Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

12:59 Україна
Росія готується до обстрілів української інфраструктури взимку - розвідка Британії

Росія готується до обстрілів української інфраструктури взимку - розвідка Британії

12:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:39

Зарплати в Україні перерахують: у Мінфіні розповіли про нову мінімалку і середню зарплату

15:24

Кого не можна пускати в будинок 18 вересня, щоб не захворіти: прикмети і заборони

14:56

Зі 100 мобілізованих у строю-10-20 осіб: військком ЗСУ назвав тривожні цифри

14:50

Українські бійці виступають проти закону 10037, за яким в громад забирають податки з їхніх зарплат актуально

14:47

Варити не потрібно: Клопотенко розповів, як смачно приготувати гречку

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
14:44

Значення імені Аліна: дізнайся його таємницю, долю та походження

14:41

Як правильно заварювати зелений чай: про ці прості нюанси мало хто знає

14:41

"Все дуже примітивно": Подоляк розкрив три сценарії "мирного плану" Путіна

14:19

Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Реклама
13:54

Ірину Білик спіймали за поцілунками з КоляденкомВідео

13:53

РЕБ не перешкода: в Україні анонсували нові удари по військових кораблях РФ

13:45

Дивовижний список: артист назвав головних геїв РФ, навіть у віціВідео

13:40

Привітання зі святом "Віра, Надія, Любов": листівки на світле свято

12:59

Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

12:47

Росія готується до обстрілів української інфраструктури взимку - розвідка Британії

12:41

Ціни на газ для авто підскочили і ще будуть рости: експерти розповіли, що сталося

12:01

Любовний гороскоп на тиждень 18-24 вересня: Козерогу - відкриття, Раку - спілкування

11:58

Дуже незвично, але неймовірно смачно: як правильно готувати новомодні гриби шиїтаке

11:37

Росіяни відступають: ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед

11:36

У Харкові - вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту: що відомо

Реклама
11:21

Легендарний "Росомаха" Х'ю Джекман розійшовся з дружиною після 27 років шлюбу: що сталося

11:20

"Кораблі перетворилися на деталі": у ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю

11:16

Хамство і плювки: Кіркоров напав на путіністку Успенську

10:49

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 вересня: Раку - насолода, Рибам - біль

10:30

"Це означає, що я кажу правильно": Трамп заявив, що задоволений похвалою Путіна

10:15

Український спецназ показав на відео, як допомагав ЗСУ бити по російських кораблях у Севастополі

10:03

Яке свято 16 вересня: кого потрібно привітати в цей день

09:38

Глава Бундесверу назвав єдину умову миру в Україні

09:31

Вайкуле розповіла, чому хоче побачити ексколег - путіністів Баскова і Кіркорова

08:54

"Це наш півострів": в РНБО розповіли, що буде з росіянами в Криму

08:39

Гороскоп на завтра 17 вересня 2023: Близнюкам пора щось міняти, Ракам - втрати

08:31

Ми просто пожинаємо плоди своєї безголовостіПогляд

08:22

"Бригада" і "Солдати": у Росії помер популярний актор серіалів

08:20

"Танків буде більше": Данілов сказав, коли перші Abrams прибудуть до України

08:07

Сім'я розхапає за хвилину: швидкий рецепт повітряного заливного пирога з абрикосами

07:39

ЗСУ звільнили Андріївку: ситуація для РФ на південь від Бахмута погіршується - ISW

07:05

Загадка, яка введе у ступор: потрібно знайти заховану пляшку з водою за 15 секунд

06:45

"Тил забув про війну": про що думає солдат на нуліПогляд

06:35

Що таке "хвіртка", "кватирка" і "калитка": Авраменко пояснив колоритні словаВідео

06:30

Іменини 16 вересня: привітайте з Днем ангела власниць з іменем Василина

Реклама
04:30

Китай може озброїти РФ мільйонами снарядів: Жданов назвав несподіваний сценарій

04:10

"Весь спектр": Жданов розкрив, яку зброю може отримати Путін від Північної Кореї

03:30

Жданов пояснив, як довго Путін може воювати з Україною з китайською допомогою

02:30

"Це якесь божевілля": жінка приголомшена через дивну сімейну традицію свого чоловіка

01:33

"Цей мотлох може вибухнути щомиті": експерт оцінив, чи допоможуть РФ снаряди з КНДР

15 вересня, п'ятниця
23:55

Шалена головоломка для геніїв: треба знайти фламінго серед квітів за 7 секунд

23:45

РФ отримуватиме ракети і снаряди мільйонами: Жданов назвав союзників окупантів

22:53

США готують потужний пакет для ЗСУ: що відомо про передачу супертанків Abrams

22:53

Рідних не пускають: Ігорю Ніколаєву поставили небезпечний діагноз

22:47

Шуфричу обрали запобіжний захід за підозрою в держзраді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти