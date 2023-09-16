Глава Бундесверу назвав єдину умову миру в Україні

Мир в Україні можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки, вважає Борис Пісторіус.

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Борис Пісторіус назвав умову миру в Україні / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, depositphotos.com/ua

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міцний та справедливий мир в Україні можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки. Захід має продовжувати надавати підтримку українській економіці та працювати над посиленням Збройних сил України.

Про це глава Бундеверу він сказав у своїй промові на відкритті Вестфальської Всесвітньої конференції в Мюнстері в п'ятницю, 15 вересня, пише DW.

Мир в Україні, переконаний глава німецького оборонного відомства, можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки.

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"Важливим аспектом цих гарантій є наша обіцянка надати підтримку Україні в економіці та реформуванню її збройних сил", – заявив він.

Пісторіус також зазначив, що створення Ради НАТО-Україна є передумовою до тісної співпраці. А воно, у свою чергу, може призвести до вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Рада керує ухваленням відповідних рішень на політичному рівні. Чим інтенсивніше наша співпраця, тим швидше буде шлях до НАТО", – заявив міністр оборони ФРН.

Пісторіус зазначив, що запрошення до НАТО Україна отримає після перемоги у війні. І Альянс працює над тим, щоб допомогти цій перемозі та "зробити шлях України до НАТО якомога менш складним".

Подальші кроки західних партнерів у допомозі Україні обговорюватимуться вже наступного тижня в ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus протягом 1-2 тижнів. Німецька влада не відчуває жодних сумнівів, проте постачання подібних озброєнь, дальність яких більша за будь-яку іншу зброю, що раніше надавалася Києву, передбачає дотримання певних процедур.

Зазначимо, Київ неодноразово просив Берлін надати ракети Taurus з дальністю понад 500 км. Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав зрозуміти, що Берлін буде діяти в питаннях поставок зброї лише спільно з Вашингтоном.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін. Серед іншого, це побоювання, що українські війська почнуть застосовувати цю зброю для ударів по території країни-агресора Росії.

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