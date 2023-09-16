"Кораблі перетворилися на деталі": у ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю

Ушкодження судів істотні. Навряд чи можливо їхнє швидке відновлення, а в деяких випадках фахівці стверджують, що воно є недоцільним.

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Вибухи в Севастополі знищили кораблі Чорноморського флоту Росії / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Російські судна, які постраждали в результаті вибухів в Севастополі 13 вересня, отримали серйозні пошкодження та сподіватися на їхнє швидке відновлення не варто. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, кораблі більше не зможуть повноцінно виконувати свої функції.

"Після згарища вони перетворилися фактично в деталі та більше не можуть бути використані в якості повноцінних учасників Чорноморського флоту РФ. Ушкодження суттєві й навряд чи можливе швидке відновлення, а в деяких випадках фахівці стверджують, що взагалі недоцільно (відновлення, — ред.)", — сказала Гуменюк.

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Вона додала, що в результаті вибухів також постраждав судноремонтний завод, а поблизу таких потужностей немає.

"Далі потрібне транспортування й дуже складна логістична операція. Чи буде вона варта того, що буде на виході, можливе відновлення – навряд чи", – вважає представник ЗСУ.

Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують роботу по глибоких тилах, і роботи багато.

Вибухи у Севастополі 13 вересня

13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

В ході атаки сил оборони України на суднобудівний завод в окупованому Росією Севастополі військовий корабель окупантів "Мінськ" отримав функціональні руйнування, а підводний човен "Ростов на Дону" – катастрофічні пошкодження. Вони виведені з ладу на багато місяців. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко допустив, що удар ЗСУ по військах РФ у Севастополі було завдано новою українською далекобійною ракетою, про яку говорив секретар РНБО Олексій Данілов.

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