Росія готується до обстрілів української інфраструктури взимку - розвідка Британії

Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску.

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РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Взимку країна-агресор Росія, ймовірно, завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. Такий прогноз озвучили в Міністерстві оборони Великої Британії.

У британській розвідці нагадали, що РФ атакувала українську енергетичну інфраструктуру в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів окупанти в основному використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

З квітня 2023 року Росія стала витрачати менше крилатих ракет повітряного пуску, а російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

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"Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку", - йдеться у повідомленні.

Скільки ракет є у Росії

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

Раніше прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк відзначала, що РФ змінила тактику ударів дронами. Окупанти почали використовувати більше дронів під час кожної атаки, і запускають їх такими шляхами, щоб приглушити звук.

Іран може передати Росії свої ракети малої та великої дальності, які окупанти використовуватимуть для ударів по Україні. Ці ракети будуть вбивати невинних людей. Про це заявив військовий аналітик і полковник Петро Черник.

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