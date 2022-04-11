У РФ немає ресурсу для успіху на Донбасі найближчим часом - експерти США

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У російських окупантів найближчим часом не буде достатніх ресурсів для організації успішного наступу на Донбасі.

Як кажуть аналітики американського Інститут дослідження війни, протягом наступних кількох місяців російським військам буде важко знайти достатній ресурс, щоб домогтися успіху на Донбасі, повідомляє CNN.

Експерти впевнені, що протягом наступних кількох місяців російським військовим буде складно зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі.

"Росія, ймовірно, продовжить кидати сильно пошкоджені і частково перегруповані підрозділи в наступ по частинах, що принесе обмежену користь при дуже високій ціні", - кажуть аналітики.

Вони звернули увагу на те, що великі сили окупантів постраждали в боях з ЗСУ, особливо в Київській області та північних областях України.

При цьому з 120 батальйонних тактичних груп, розміщених раніше навколо України, близько чверті цих сил "фактично небоєздатні" після великих втрат і знищення їх техніки.

В ISW додали, що не слід вважати, що найближчі дні будуть легкими для ЗСУ. На думку експертів, армія РФ може домогтися певних успіхів і взяти під контроль значні частини Донецької та Луганської областей.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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