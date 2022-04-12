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Міф про РФ як "другу армію світу" зруйновано: в України є шанс повернути Крим та Донбас - Тука

12 квітня 2022, 07:10

Україна несе великі втрати, але міф про непереможну російську армію зруйновано на нашій землі, сказав Георгій Тука.

Георгій Тука
Україна може вибити окупантів РФ, у тому числі, і з Криму та Донбасу - Тука / Главред

Сили оборони України можуть відкинути війська РФ не тільки на позиції до 24 лютого 2022 року, а й змістити їх з окупованих Криму і Донбасу. Міф про російські військові підрозділи як "другу армію світу" зруйновано – їх можна бити. Вже у жодного немає абсолютної позиції, згідно з якою проблему Росії можна вирішити виключно дипломатичним шляхом. Про це заявив колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи припускає він сценарій, за якого Україні вдасться повернути не тільки позиції станом на 22 лютого, але й витіснити Росію з окупованих Донбасу і Криму, він сказав, що така ймовірність існує.

читайте також"Ентузіазм вже згасає": війна затягнеться, але перемогу Україні принесе деморалізація орків - ТукаНа думку політика, наразі всі побачили реальні можливості російських військ, з якими можна воювати. Україна несе великі втрати. Але міф про непереможну російську армію знищено на українських землях. Відтепер у жодного немає абсолютно впевненої позиції щодо виключно дипломатичного шляху завершення війни з Росією

"Ні, це абсолютно реально. Адже і ми, і весь світ побачили реальний стан і реальні можливості "другої армії світу" – її можна бити. Так, при цьому ми також зазнаємо великих втрат, як під час будь-якої війни. Але міф про непереможну російську армію зруйнований тут, на українських землях. Саме тому вже ні в кого немає непохитної позиції, що тільки дипломатичним шляхом можна вирішити проблему з Росією", - підкреслив Георгій Тука.

Питання повернення захоплених Криму та Донбасу до України

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що Україна не збирається торгувати своїми територіями. Питання окупованого Криму держава планує вирішувати протягом 10 років. Ситуація з півостровом залишається принциповою для Києва.

У Туреччині розповіли про те, що Україна і Росія не можуть домовитися з питань гарантій безпеки, а також захоплених Криму і Донбасу. Делегації наразі далекі від укладення мирної угоди.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що силова операція зі звільнення ЗСУ Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей, наразі неможлива. Наступ на цих напрямках призвів би до дуже великих втрат у лавах українських військ.

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