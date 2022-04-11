РФ майже закінчила підготовку, скоро розпочнеться наступ на Донбасі – Міноборони України

РФ майже закінчила підготовку, скоро розпочнеться наступ на Донбасі – Міноборони/ Макс Левін

Росія вже майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі. Наступ може розпочатися найближчим часом.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіа Центрі Україна. За його словами, загарбники продовжують перегруповувати свої війська, щоб наступати у східній операційній зоні.

Росія хоче розгромити угруповання українських бійців Об’єднаних сил на Донбасі, добитися повного контролю над Донецькою і Луганською областями, а також забезпечити собі сухопутний коридор до окупованого Криму.

Крім цього, окупанти хочуть покращити своє тактичне положення у Південнобузькому районі, а також закріпитися у межах Херсонської області.

Зазначається, що російські загарбники уже перейшли до фази завершення відновлення підрозділів і перекидання їх на Донеччину та Луганщину.

"Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях десь найближчим часом. Водночас українська армія готова до цього. Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться, є повідомлення західних джерел. Водночас противник вже майже закінчив підготовку до наступальної операції", – каже Мотузяник.

читайте такожЗвільнення Криму і Донбасу - нездійсненне завдання зараз: Арестович назвав причиниПри цьому, за його словами, частину своїх сил РФ все ж залишає в Гомельській області Білорусі та Брянській і Бєлгородській областях Росії. Мотузяник припускає, що таким чином Кремль намагається продемонструвати свою військову присутність і сподівається, що таким чином їй вдасться скувати якусь частину військ ЗСУ.

Раніше Тука заявив, що війна в Україні може затягнутися навіть на два-три роки, а то й довше. Проте вирішальним для перемоги України над ворогом стануть не втрати РФ у військовій техніці, а те, що окупанти уже дуже деморалізовані – ентузіазм в орків швидко загасає.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні. За словами ексзаступника міністра з питань ТОТ і ВПО, ексочільника Луганської ВЦА Георгія Туки, інші держави з часом втомляться від жахливих кадрів з України, так само, як свого часу втомилися від війни у Сирії.

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