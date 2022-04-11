Командира БТГ спалили разом з начштабу: спецзагін ЗСУ "покришив" на Донбасі банду кадирівців

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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили в Донецькій області бандформування кадирівців, які вбивали мирних українців.

За даними українських захисників, ліквідовані бандити числилися в 1-й батальйонно-тактичній групі 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії і 58-ї армії південного військового округу (місце дислокації цього підрозділу-місто Шалі (тимчасово окупована росіянами Чеченська Республіка Ічкерія).

"Ця купа їх понівечених тіл - лише частина батальйонно-тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області", - наголошується в повідомленні.

У спецпідрозділі ЗСУ уточнили, що командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований при обстрілі у своїй БМП-3. З усіх знаходилися в тій машині тимчасово вижив тільки сержант Магомедов: "Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші воїни".

Крім того пояснюється, що у складі знищеного підрозділу було багато учасників масових вбивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі з нашими воїнами.

"За словами наших бійців, перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни приступили до виконання нових завдань", - додали в ССО.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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