'Не капітуляцію, а перемир'я': у Папи Римського спростували слова про 'білий прапор'

У Ватикані пояснили слова Папи Римського про "білий прапор" для України і що він мав на увазі.

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Папа Римський запропонував Україні здатись / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск використав термін "білий прапор", запропонований його інтерв’юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати на припинення військових дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів".

Про це повідомив директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні в коментарі італійському агентству ANSA, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

"Надією Папи залишається те, що він завжди повторював протягом останніх років і нещодавно повторив з нагоди другої річниці конфлікту: "Я відновлюю свою глибоку прихильність до змученого українського народу і молюся за всіх, зокрема за численних невинних жертв, я благаю, щоб ми знайшли ту частку людяності, яка дозволить нам створити умови для дипломатичного рішення в пошуках справедливого і тривалого миру", - сказано у поясненні речника Ватикану. відео дня

Нагадаємо, що Папа Римський зганьбився скандальною заявою та запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Посланник Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але жодні мирні ініціативи нібито не обговорювалися.

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