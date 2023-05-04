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Ватикан наполегливо рветься у перемовники: "Мирна місія в Україні відбудеться"

Анна Ярославська
4 травня 2023, 10:16 оновлено 4 травня, 10:19
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Кардинал П'єтро Паролін був здивований тим, що Київ і Москва заперечують, що знають про цю мирну ініціативу.
П'єтро Паролін ​
П'єтро Паролін прокоментував заяви про мирну ініціативу Ватикану / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що миротворча місія Папи Римського Франциска щодо завершення війни в Україні відбудеться в будь-якому випадку. Таку заяву він озвучив у середу, 3 травня.

Як пише італійське інформаційне агентство ANSA, Паролін був здивований тим, що Київ і Москва заперечують, що знають про цю мирну ініціативу.

"Миротворча місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав Паролін журналістам.

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Мирна ініціатива Папи Римського

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

Про те, що країна-агресор Росія не знає про миротворчу місію Ватикану в Україні, у вівторок, 2 травня, заявив і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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