Папа Римський зганьбився скандальною заявою: запропонував Україні здатися

Папа Римський Франциск влип у справжнісінький скандал, фактично запропонувавши Україні здатися на милість країни-агресора РФ.
За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор". Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому і має бути опубліковано 20 березня, понтифік відповідає на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ, незважаючи на те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.
"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.
Він також висунув пропозицію про те, що переговори мають відбуватися за посередництва інших країн, серед яких він назвав Туреччину.
"Можна відчувати сором. Але скільки людей загинуло в результаті? Потрібно вести переговори. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", - просуває Папа Римський пораженські твердження.
При цьому він пропонує врегулювати не тільки війну України з РФ, а також війну Ізраїлю з ХАМАС, додавши, що "переговори - це не капітуляція".
Заяви Папи Римського про війну в Україні
Нагадаємо, Папа Римський цинічно закликав росіян "крокувати вперед", думаючи про "велику Росію". В Україні відреагували на заяву і назвали це "імперіалістичною пропагандою".
Раніше Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.
Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ. Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. Із представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.
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