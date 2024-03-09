Папа Римський зганьбився скандальною заявою: запропонував Україні здатися

Переговори мають відбуватися за посередництва інших країн, серед яких Франциск назвав Туреччину.

https://glavred.net/ukraine/papa-rimskiy-opozorilsya-skandalnym-zayavleniem-predlozhil-ukraine-sdatsya-10548722.html Посилання скопійоване

Папа Римський запропонував Україні здатися / Фото 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск влип у справжнісінький скандал, фактично запропонувавши Україні здатися на милість країни-агресора РФ.

За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор". Про це повідомляє Reuters.

відео дня

Зазначається, що в інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому і має бути опубліковано 20 березня, понтифік відповідає на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ, незважаючи на те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.

Він також висунув пропозицію про те, що переговори мають відбуватися за посередництва інших країн, серед яких він назвав Туреччину.

"Можна відчувати сором. Але скільки людей загинуло в результаті? Потрібно вести переговори. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", - просуває Папа Римський пораженські твердження.

При цьому він пропонує врегулювати не тільки війну України з РФ, а також війну Ізраїлю з ХАМАС, додавши, що "переговори - це не капітуляція".

Заяви Папи Римського про війну в Україні

Нагадаємо, Папа Римський цинічно закликав росіян "крокувати вперед", думаючи про "велику Росію". В Україні відреагували на заяву і назвали це "імперіалістичною пропагандою".

Раніше Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.

Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ. Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. Із представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.