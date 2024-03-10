У Латвії відповіли Папі після слів понтифіка про "білий прапор" для України

Заяву щодо чергового скандалу зробив президент Латвії.

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Пресслужба очільника Католицької церкви намагалась відбілити / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Латвійська влада не залишилася осторонь щодо останньої пропозиції Папи Римського Франциска про "білий прапор" для України. Президент країни Едгардс Рінкевичс зробив заяву у Twitter (Х).

Він наголосив, що потрібно боротися зі злом - тобто Росією, а не капітулювати.

"Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - підкреслив політик. відео дня

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

"Білий прапор" для України

Напередодні Папа Римський Франциск влип у справжнісінький скандал, фактично запропонувавши Україні здатися на милість країни-агресора РФ. В інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому і має бути опубліковано 20 березня, понтифік відповідає на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ, незважаючи на те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.

Невдовзі його пресслужба намагалась відбілити позицію Ватикана, заявивши, що Франциск використав термін "білий прапор", запропонований його інтерв’юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати на припинення військових дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів".

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