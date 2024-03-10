"Віртуальне посередництво": Зеленський жорстко поставив на місце Папу Римського

Зеленський заявив, що Папа Римський займається "віртуальним посередництвом" між РФ і Україною.

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Зеленський відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Папа Римський запропонував українцям "підняти білий прапор" та піти на мирні переговори з РФ. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це та жорстко поставив його на місце. Цю заяву він прокоментував у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що Папа Римський займається "віртуальним посередництвом" між РФ і Україною.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами", - сказав Зеленський. відео дня

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Папа Римський зганьбився скандальною заявою та запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Посланник Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але жодні мирні ініціативи нібито не обговорювалися.

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