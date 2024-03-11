"Про що він думав": у ФРН рознесли скандальні слова Франциска щодо "білого прапора"

Федеральний канцлер і глава МЗС Німеччини заявили про свою незгоду з думкою Папи.

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Олаф Шольц і Анналена Бербок прокоментували заяви Папи Римського / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/TobiasRehbein, Pixabay/Annett_Klingner, Facebook/abaerbock

Представник канцлера Німеччини Штефан Гебестрайт заявив, що Олаф Шольц не поділяє думки Папи Римського Франциска, який порадив Україні "мати сміливість білого прапора".

Представник Шольца нагадав про те, що Україна захищається від агресора. Про це йдеться в повідомленні dpa.

"Як ви можете здогадатися, федеральний канцлер не згоден із Папою в цьому питанні... Правда полягає в тому, що Україна захищається від агресора", - наголосив Гебестрайт.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи заяву Папи Римського, зазначила, що "не розуміє" слова Понтифіка, повідомляє Tagesschau.

"Мені дійсно цікаво, про що він думав. Я не розумію", - сказала вона.

При цьому вона переконана, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

"Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", - додала вона.

Глава МЗС Німеччини каже, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

"Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим проявить готовність до переговорів, тоді весь світ був би готовий до них. На жаль, ми щодня бачимо зворотне", - додала Бербок.

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Скандальні заяви Папи Римського

Нагадаємо, раніше Папа Римський зганьбився скандальною заявою і запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Пізніше у Папи Римського спростували слова про "білий прапор". Нібито Франциск використовував термін "білий прапор", запропонований його інтерв'юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати на припинення військових дій і перемир'я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів".

Посланець Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але ніякі мирні ініціативи нібито не обговорювалися.

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