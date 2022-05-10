Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій: нібито винна українська армія

Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Білорусь розгорнула частину своєї армії на кордоні з Україною ‒ нібито у відповідь на створене ЗСУ угруповання загальним числом до 20 тисяч осіб. Про це розповів начальник білоруського Генштабу Віктор Гулевич.

Як каже генерал, війська розгорнуті в трьох тактичних напрямках.

"На південному операційному напрямку створене Збройними силами України угруповання загальною чисельністю до 20 тисяч осіб також вимагає від нас реакції. Сили спеціальних операцій, які розгорнуті на трьох тактичних напрямках, забезпечують безпеку Білорусі", - розповів Гулевич.

Крім того, як каже генерал, Генштаб Білорусі проводить перевірка двох районів територіальної оборони. І розгорнуті там підрозділи територіальних військ виконуватимуть завдання з охорони "важливих об'єктів".

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Нагадаємо, з 10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ через навчання НАТО на території країн-членів Альянсу. На ці напрямки спрямовані війська.

До того білоруський диктатор Олександр Лукашенко зізнався, що "спецоперація" РФ в Україні "затягнулася".

На початку повномасштабної війни Лукашенко надав територію країни для розміщення ракетних установок та іншого озброєння ЗС РФ для ударів по українських містах.

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