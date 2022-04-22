Данілов розповів, що чекає РФ і Білорусь після війни і описав ідеальний варіант для України

Секретар РНБО впевнений, що Україна вийде з війни переможцем.
Повернення окупованих Криму і Донбасу стало б ідеальним варіантом закінчення війни. Зміни торкнуться і Білорусь.
Таку думку в інтерв'ю "Суспільному"озвучив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він упевнений, що так і буде.
"Україна - це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас. Росія просто розвалиться", - зазначив Данілов.
Після закінчення війни, в Білорусі відбуватимуться певні процеси, вважає секретар РНБО.
читайте такожАрмія України вдарить по Кримському мосту, як тільки з'явиться можливість-Данилов"Це буде до нас дружня держава, після того, як там буде зміна керівництва країни. А це обов'язково буде відбуватися тому, що це життя. Деяким хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить", - заявив Данілов, додавши, що Білорусь буде вільною демократичною країною.
Не обійшов стороною Данилов і Росію, зазначивши, що "це великий динозавр, у якого велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова".
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив про те, що великий наступ російської армії на Східному фронті ще не почалося.
Також Данилов повідомляв, що обмін підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука відбуватиметься за посередництва третьої сторони.
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