Данілов розповів, що чекає РФ і Білорусь після війни і описав ідеальний варіант для України

Олексій Данилов розповів, що чекає РФ і Білорусь після війни і описав ідеальний варіант для України / УНІАН

Повернення окупованих Криму і Донбасу стало б ідеальним варіантом закінчення війни. Зміни торкнуться і Білорусь.

Таку думку в інтерв'ю "Суспільному"озвучив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він упевнений, що так і буде.

"Україна - це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас. Росія просто розвалиться", - зазначив Данілов.

Після закінчення війни, в Білорусі відбуватимуться певні процеси, вважає секретар РНБО.

читайте такожАрмія України вдарить по Кримському мосту, як тільки з'явиться можливість-Данилов"Це буде до нас дружня держава, після того, як там буде зміна керівництва країни. А це обов'язково буде відбуватися тому, що це життя. Деяким хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить", - заявив Данілов, додавши, що Білорусь буде вільною демократичною країною.

Не обійшов стороною Данилов і Росію, зазначивши, що "це великий динозавр, у якого велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова".

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив про те, що великий наступ російської армії на Східному фронті ще не почалося.

Також Данилов повідомляв, що обмін підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука відбуватиметься за посередництва третьої сторони.

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