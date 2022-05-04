У Білорусі заявили про раптову перевірку "сил реагування" і перекинули дивізіон ракет

Крім того, білоруські офіцери стверджують, що всі вищевказані заходи "не несуть загрози" для сусідніх країн і Європейського співтовариства.
У Білорусі заявили про "раптову перевірку" білоруських сил реагування. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, запущено процес пересування з пункту дислокації ракетний дивізіон.
Білоруські військові кажуть, що під час "раптової перевірки" вони відпрацюють приведення в бойову готовність, марш в призначені райони і виконання навчально-бойових завдань.
У Міноборони РБ додали, що військові будуть діяти "на незнайомих ділянках місцевості в умовах швидко мінливої обстановки". Там також додали, що заплановано переміщення значної кількості військової техніки, і можуть бути повністю завантажені дороги.
До слова, в Генштабі ЗСУ за годину до анонсу білоруського Міноборони повідомили, що на Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань поки не виявлено.
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Нагадаємо, раніше в Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли речі, награбовані в ході тимчасової окупації України.
Основна маса з солдатів ЗС РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ), розповів білоруський правозахисник Антон Мотолько.
Відомо, що тільки за один день, 2 квітня, солдати ЗС РФ здали на відправку у відділення російської служби експрес-доставки СДЕК в місті Мозирі (Білорусь) за адресою вул.Куйбишева, 32, більше двух тонн речей, серед яких значна частина - крадені.
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