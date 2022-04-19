УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)

19 квітня 2022, 15:35

Для цього готували 1-шу танкову армії Росії.

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – українська розвідка/ Reuters

Росія готувала військове вторгнення в Білорусь для придушення народних протестів, які спалахнули в країні після фальсифікацій президентських виборів у 2020 році.

Для цього завдання в РФ готували 1-шу танкову армії Росії. Про такі плани стало відомо з документів, які роздобули українські розвідники.

"Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі. Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів", – зазначають у ГУР Міноборони України.

При цьому в Росії придумали причину, під якою вони хотіли вторгнутися у сусідню державу – нібито, щоб саму РФ не втягнули в широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО.

"Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Європейському континентальному районі в регіональну або широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході". Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії у район виконання завдання", – йдеться у повідомленні.

  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
  • Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи
    Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь – документи ГУР Міноборони України
Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Польщі та країнам Прибалтиці війною. З войовничою заявою виступив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. Він пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.

Читайте також:

viber
новини Росії Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Путін ГУР новини Білорусі
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризиГороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантникиПід Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники Киянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистомКиянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом "Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейДмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областей
Підтримайте Главред

Останні новини

16:27

Путін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травня

16:23

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

16:23

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

15:58

Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФВідео

15:58

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

Реклама
15:42

У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

15:35

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехопленняВідео

15:23

Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума

15:17

"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

14:59

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

14:57

Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

14:49

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в УкраїніВідео

14:45

Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІВідео

14:38

Чотири нюанси "непереможної" російської арміїПогляд

14:32

Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантівВідео

14:11

Чи може Україна знищити Кримський міст, як втопила крейсер Москва: генерал оцінив перспективиВідео

14:10

В ОП повідомили, що наразі деокуповано 919 населених пунктів

13:51

ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ: відео ювелірної роботи артилеріїВідео

13:46

Як повернути білизну тюлі народними засобами – топ-5 засобів, які подарують чистоту

Реклама
13:41

Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівВідео

13:27

Десантники армії України знищили бронегрупу військ Росії з Томську

13:00

Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по УкраїніВідео

12:47

"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

12:34

"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в ІрпеніВідео

12:30

Путін перетворив Росію на негарну подружкуПогляд

12:27

Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війнуВідео

12:09

Троє п'яних росіян напали на українця за "Слава Україні" - один з них міг бути уродженцем ЛьвоваВідео

11:44

Аль Пачіно зустрічається з дівчиною, молодшою за нього на 53 роки

11:30

Гороскоп на завтра, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

11:24

70-річна українка їздила автостопом у Бучу, щоби знайти тіло вбитого окупантами синаВідео

11:24

"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українським "піоном" потрапила на відеоВідео

10:47

"На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських ВаньокВідео

10:41

Загострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній

10:32

Якщо РФ виживе в Україні: названо країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна

10:15

Росія програє війну в Україні: як Путін припустився фатальної помилкиПогляд

09:34

Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний факторВідео

09:31

"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність

08:51

У війні в Україні не буде переможця - Ердоган

08:50

"Не стримався": Олег Сенцов сходив на могильну плиту Путіна

Реклама
08:43

Російські моряки вже не хочуть брати участь у війні - втрати 126-ї бригади становлять до 75%Відео

08:34

Капкан для безумного ведмедя: чому Україна роками воюватиме з РосієюПогляд

08:01

Урагани, смерчі і навіть вертоліт: окупанти "подарували" ЗСУ техніки на 1 млрд доларівВідео

07:52

Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники

07:17

Байден не приїде в Україну: у Білому домі розповіли, кого можуть відправити до Києва замість нього

07:08

26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупантиВідео

06:39

Запаси Росії закінчуються, або Російська економіка невблаганно мчить до катастрофиПогляд

06:37

Бунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти УкраїниФото

06:37

"Пташка" впала: ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети

06:05

Окупанти кинули свій БТР і втекли, коли дізналися, що проти них воює Правий секторВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти