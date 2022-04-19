Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)

Для цього готували 1-шу танкову армії Росії.
Росія готувала військове вторгнення в Білорусь для придушення народних протестів, які спалахнули в країні після фальсифікацій президентських виборів у 2020 році.
Для цього завдання в РФ готували 1-шу танкову армії Росії. Про такі плани стало відомо з документів, які роздобули українські розвідники.
"Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі. Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів", – зазначають у ГУР Міноборони України.
При цьому в Росії придумали причину, під якою вони хотіли вторгнутися у сусідню державу – нібито, щоб саму РФ не втягнули в широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО.
"Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Європейському континентальному районі в регіональну або широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході". Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії у район виконання завдання", – йдеться у повідомленні.Білорусь пригрозила Польщі та країнам Прибалтиці війною. З войовничою заявою виступив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. Він пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.
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