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Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів

22 квітня 2022, 15:20

Противник шукає уразливості на позиціях сил оборони України.

російські війська, танк
Війська РФ готують широкомасштабний наступ на Донбасі - ГУР / Reuters

Росія працює над перекиданням всіх своїх військ з республіки Білорусь на схід України. Ворожі військові підрозділи намагатимуться знайти найбільш вразливі позиції ЗСУ, щоб запустити процес широкомасштабного наступу на Донбас. Про це заявив представник Державного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти проводять роботу з перегрупування своїх військ, які раніше перебували у Білорусі біля північних кордонів України. Метою є перекидання їх на схід країни.

читайте такожЗахідна важка артилерія масово пішла в Україну - Арестович"Противник на сьогодні закінчує перегрупування військ, всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, вони наразі перекидаються на схід України", - зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі ворожі війська намагаються знайти найбільш вразливі місця в обороні України з метою початку широкомасштабного наступу і закріплення результатів у Донецькому районі.

"По всіх напрямках противник зараз намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх в першу чергу у Донецькому районі", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Наступ Росії на Донбас

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня зробив заяву, згідно з якою Росія почала наступ на Донбасі. Окупаційні війська зосередили в регіоні велику кількість військової сили і одиниць техніки. Однак українці, як і раніше, захищатимуть свої землі.

Радник керівника ОП Олексій Арестович сказав, що Росія ставить перед собою декілька завдань на Донбасі. Це контроль над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком, просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська, рух у бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя та у напрямку Херсонської області.

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що Росія наступає на Донбасі. За його словами, наступні декілька днів або тижнів можуть бути важкими. Вони визначать подальший хід бойових дій. Окупанти намагаються прорватися в напрямку Краматорська і Слов'янська. Ворог вірить у здатність здійснити бліцкриг до 9 травня.

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