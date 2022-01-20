Байден порівняв можливе вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війною

Джо Байден вважає, що Путін хоче перевірити готовність США і НАТО / Фото Reuters

Президент США Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну спричинило б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни.

"Звичайно, є привід для побоювань. Якщо він вторгнеться в Україну... Такого не відбувалося з часів Другої світової війни. Це мало б найсерйозніші наслідки з того, що відбувалося в світі з точки зору війни та миру з часів Другої світової війни", - сказав Байден під час пресконференції в Білому домі.

Президент США заявив про своє занепокоєння через можливість того, що вторгнення РФ в Україну може призвести до конфронтації між Росією та країнами НАТО.

"Я дуже стурбований. Єдине, що може бути гірше навмисної війни, це ненавмисна війна. І я стурбований тим, що це може вийти з-під контролю. Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в кращому становищі, щоби домінувати в світі", - додав Байден.

При цьому президент США впевнений, що Путін не хоче війни із Заходом. Байден вважає, що Путін хоче перевірити готовність США і НАТО.

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"Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме через таке рішення", - сказав глава Білого дому і запевнив, що США не будуть скорочувати свою військову присутність в Європі.

читайте такожСанкції, писані вилами по воді: чому новий пакет санкцій США не злякає РосіюЯк повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому він сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві 19 січня заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

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