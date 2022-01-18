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Росія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дім

18 січня 2022, 21:25

Псакі заявила про те, що Кремль може в будь-яку хвилину почати військову операцію проти Києва.

Джен Псакі
Джен Псакі / Reuters

Вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Сьогодні ми знаходимося на етапі, коли Росія може в будь-який момент почати вторгнення в Україну", - сказала Псакі.

При цьому вона зазначила, що варіант відключення Росії від міжнародної системи SWIFT як і раніше актуальний, тим самим, вона спростувала інформацію німецького видання Handelsblatt, що США і ЄС прийняли рішення не відключати Росію від SWIFT.

"Ніякий варіант не знятий з розгляду, всі варіанти знаходяться на столі. США продовжують консультації з європейськими партнерами з приводу можливих заходів у відповідь у разі, якщо РФ нападе на Україну", - відповіла Псакі.

Псакі заявила про те, що Кремль може в будь-яку хвилину почати військову операцію проти Києва.

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"Президент Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає недавнє перекидання російських військ до Білорусі для спільних навчань і проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - зазначила Псакі.

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Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може здійснити військове вторгнення на територію України в результаті спроби перевороту в країні. За його словами, росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були в 2014 році. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції.

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