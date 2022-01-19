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У Росії "відхрестилися" від вторгнення в Україну з Білорусі і закликають позбавити ЗСУ озброєння

19 січня 2022, 12:28

У посольстві РФ в США заявляють, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

війська РФ
У посольстві РФ в США зробили заяву / Reuters

Посольство Росії в США відреагувало на заяви США про плани Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявляють, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

Заява опублікована на офіційній Facebook-сторінці посольства.

"В черговий раз наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі - наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" в Києві до нових провокацій", - йдеться в повідомленні.

У посольстві РФ також зазначили, що США нібито повинні зробити кроки для деескалації ситуації навколо України.

читайте такожНімеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатії"Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям з врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів з постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Замість цього, Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", - додають дипломатичній місії РФ.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Автор: Сергій Кущ
viber
вторгнення Росії військова агресія РФ новини України
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