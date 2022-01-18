Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговорить

Реджеп Ердоган оцінив можливість вторгнення РФ в Україну / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Для того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно переглянути ситуацію у світі і власну ситуацію", - передає слова турецького лідера dailysabah.

Також Ердоган пообіцяв поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним на цю тему. За його словами, необхідно "повністю викорінити війни в цьому регіоні".

Можливе вторгнення РФ в Україну

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

18 січня головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні. За його словами, військове командування має бути напоготові і враховувати здібності РФ.