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Байден поїхав до Латинської Америки на зустріч із Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть

Анна Ярославська
15 листопада 2024, 11:32
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15 листопада Байден візьме участь у тристоронніх переговорах із прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішибою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.
Джо Байден, Си Цзиньпин
Байден і Сі Цзіньпін проведуть зустріч у Латинській Америці / ua.depositphotos.com

У четвер, 14 листопада, президент США Джо Байден прибув до Перу. Під час свого візиту до Латинської Америки глава Білого дому відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Як повідомляє агентство AP, це буде остання участь Байєна в цьому заході на посаді глави держави. Також, як очікується, він зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

15 листопада Байден візьме участь у тристоронніх переговорах із прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішибою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

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Радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що ця тристороння зустріч буде спрямована на закріплення прогресу, досягнутого з часу першої зустрічі лідерів держав минулого року.

Серед іншого, йтиметься про посилення безпеки та економічного співробітництва на тлі дедалі напруженіших стосунків із Китаєм та Північною Кореєю.

Салліван додав, що адміністрація Байдена працює над тим, щоб зустріч трьох країн стала "постійною рисою американської політики".

Він зазначив, що чиновники Білого дому також дають зрозуміти команді Трампа, що делікатні американо-китайські відносини є "першочерговим пріоритетом для нової адміністрації".

Головним ризиком для США та світу є можливе порушення миру та стабільності в Тайванській протоці, яке може призвести до конфлікту.

Байден поїхав до Латинської Америки на зустріч із Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Зустріч Сі та Байдена восени 2023 року

Раніше Главред писав, що 15 листопада 2023 року Сі зустрівся з Байденом у Сан-Франциско. Повідомлялося, що зустріч була "присвячена обговоренню ключових питань і зміцненню відносин між двома країнами".

Але після від'їзду Сі Байден, відповідаючи на одне із запитань журналістів, назвав китайського главу "диктатором". ЗМІ припустили, що це якимось чином підірве домовленості між країнами. При цьому США підтримують політику "одного Китаю". Хоча сама КНР не відмовилася від війни з Тайванем.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявляв, що від зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна не варто очікувати якихось проривних рішень. Відносини між двома країнами після цієї зустрічі не розвернуться на 180 градусів.

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