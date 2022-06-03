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Автобуси переповнені: з Польщі масово повертаються українці

3 червня 2022, 22:31

За даними прикордонників, всього з 24 лютого кордон з Польщею перетнуло 3,8 мільйона громадян України.

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На вокзалах у Польщі фіксують заповнені вщерть автобуси / фото : radio.lublin.pl

З Польщі в Україну виїжджає багато українців, які через війну були змушені залишити свої домівки. У країну їдуть заповнені вщерть автобуси, повідомляє видання Radio Lublin.

За словами Люблінського перевізника Анджея Войтовича, автобуси в Україну відправляються заповнені пасажирами на 80-100%. Він уточнює, що в основному їдуть жінки з дітьми і літні люди, які залишили рідну країну після 24 лютого.

"З іншого боку, автобуси з України приїжджають до Любліна із заповненістю 25-50%", - зазначає президент Lubelskie Dworce sa.

В'їжджають до Польщі зараз більше - не біженці, а переважно для роботи.

"Можна сказати, що приїзд українських біженців в основному завершився", підкреслив Войтович.

Координатор пункту допомоги на автовокзалі в Любліні Мирослав Копиньськи також підтвердив, що наразі в Україну приїжджає більше мандрівників, ніж до Польщі.

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"Буває, що люди не можуть сісти в автобус, тому що він і так переповнений", - розповідає він.

За його даними, ще є поодинокі випадки прибуття військових біженців до Польщі - щодня близько 10 осіб.

У матеріалі наголошується, що серед бажаючих повернутися в Україну на вокзалах ажіотаж настільки великий, що деякі люди не можуть потрапити всередину і чекають на наступний автобус.

"Ми бігли від жаху на початку війни. Ми жили три місяці в центрі під Радомом. Ми повертаємося, тому що зараз трохи безпечніше. Хочемо додому, там на нас чекає чоловік. Він працює водієм. Нас добре прийняли в Польщі, але ми хочемо знову жити нормально. Сподіваюся повернутися до роботи в дитячому садку", - розповіла журналістам українка Наталія, яка з двома маленькими синами на вокзалі в Любліні чекала на автобус у бік Львова.

За даними прикордонників, всього з 24 лютого кордон з Польщею перетнуло 3,8 мільйона громадян України.

Дати виплати допомоги на дітей змінилися

Вже з 1 червня в Польщі виплачувати допомогу на дітей (програма 500 плюс) буде установа соціального страхування. Також змінилися і дати виплат: гроші видаватимуть 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця, пише inPoland.

Щоб отримувати гроші з червня, заявку потрібно було подавати до кінця квітня. Батьки, які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на виплату в липні.

Як повідомляв Главред, з 1 червня помінялися правила оформлення безкоштовних квитків для українських біженців у Польщі. Тепер вони доступні тільки в містах, розташованих на східному кордоні. Це міста Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати на поїздах РКР Intercity по всій Польщі.

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