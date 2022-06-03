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У Польщі змінили правила для біженців з України: деяким доведеться повернути гроші

3 червня 2022, 09:44

З 1 липня біженцям у Польщі перестануть виплачувати щоденну грошову допомогу. При цьому пільги і виплати розширять для біженців з незахищених категорій.

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Біженці, які виїхали з Польщі, повинні будуть повернути гроші, отримані за програмою Сім'я 500+ / Фото Reuters

У Польщі посилили контроль за виплатами для українських біженців. Ті українці, які виїхали з країни, але продовжили отримувати допомогу, повинні будуть повернути гроші. Крім того, з 1 червня помінялися дати виплат, а також незабаром скасують щоденну виплату.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі, представник уряду в справах біженців Павло Боссернакер, з 1 липня українським біженцям у Польщі перестануть виплачувати щоденну грошову допомогу в 40 злотих (близько 280 грн). При цьому пільги і виплати розширять для біженців з незахищених соціальних категорій. Решті українців допомагатимуть знайти роботу, повідомляє Rzeczpospolita. Втім, офіційне рішення ще не ухвалили.

Які виплати у біженців заберуть

У Польщі діє державна програма підтримки сімей з дітьми Сім'я 500+. Українська сім'я може отримувати щомісячну допомогу в розмірі 500 злотих (понад 3400 грн) на кожну дитину до 18 років, незалежно від доходу сім'ї.

При цьому вже близько 700 українських біженців позбулися соціальної допомоги, оскільки виїхали з країни. Справа в тому, що отримувати ці виплати можна лише в період перебування в Польщі.

Польські чиновники вже попередили, що при виїзді з Польщі на період від 30 днів українці втрачають право на отримання допомоги. Українці, які перетнули кордон, повинні повідомити про це управління соцстрахування в тому випадку, якщо вони оформляли виплати. Однак частина українців цим правилом нехтує.

Дати виплати допомоги на дітей змінилися

Вже з 1 червня в Польщі виплачувати допомогу на дітей (програма 500 плюс) буде установа соціального страхування. Також змінилися і дати виплат: гроші видаватимуть 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця, пише inPoland.

Щоб отримувати гроші з червня, заявку потрібно було подавати до кінця квітня. Батьки, які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на виплату в липні.

Як повідомляв Главред, з 1 червня помінялися правила оформлення безкоштовних квитків для українських біженців у Польщі. Тепер вони доступні лише в містах, розташованих на східному кордоні. Це міста Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати на поїздах РКР Intercity по всій Польщі.

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