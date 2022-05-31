Росіяни боятися бути росіянами в Польщі: прикидаються українцями

Росіяни боятися бути росіянами в Польщі / УНІАН, скріншот з відео

Росіяни в Польщі почали заклеювати російські номери на автомобілях українськими прапорцями.

Судячи з усього, вони бояться реакції місцевих жителів на громадянство країни-агресора. Відео того, що відбувається на вулицях Польші опублікували в мережі.

"Я все бачив, але щоб кацапи так сцялися в Польщі і заклеювали свої номери... все бачив, але такого ще не бачив. Ось так воно в житті бумерангом повертається", - говорить автор відео.

Правда дизайн російських номерів істотно відрізняється від українських, тому підробку помітно неозброєним оком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму для громадян Росії і заявив, що підтримує посилення контролю за в'їздом росіян в Україну на тлі повномасштабної російської агресії.

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