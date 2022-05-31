В РФ почали звинувачувати Польщу в захопленні українських територій

Патрушев звинуватив Польщу в "початку захоплення українських територій"/ Reuters, УНІАН

У Раді безпеки Росії почали звинувачувати Польщу, що нібито вона починає захоплювати території на Заході України.

З такою заявою виступив секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев під час наради у вівторок, 31 травня, пише російське інформагентство "Интерфакс".

За словами Патрушева, у Польщі нібито не проти скористатися ситуацією, яка зараз склалася в Україні через війну, і мають свої плани на українські землі.

"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", – вибухнув заявою секретар путінського Радбезу.

При цьому на підтвердження своїх слів він наводить такі аргументи, як візит до Києва президента Польщі Анджея Дуди і його слова про те, що нібито "незабаром польсько-український кордон перестане існувати". Варто зазначити, що Дуда під час візиту просто сказав, що кордон між Україною та Польщею має об'єднувати, а не розділяти.

Секретар Радбезу Росії почав також говорити, нібито уже багато держав "ведуть активну роботу щодо розчленовування України".

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив, що з Україною "питання закрите", і пригрозив вдарити по Польщі. Він заявив, що Польща може стати наступною мішенню агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройним силам України передадуть самохідні гаубиці 155 мм натовського калібру для захисту від агресії РФ. Польща передає Україні 18 сучасних самохідних гаубиць.

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