Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня

До 1 червня громадяни з України мають право безкоштовно подорожувати на поїздах РКР Intercity по всій Польщі. Але з цього дня ситуація категорично зміниться.
Правила оформлення безкоштовних квитків для українських біженців у Польщі з 1 червня змінюються - тепер вони доступні тільки в містах, розташованих на східному кордоні. Про це інформує профільний портал InPoland.
Повідомляти. що до 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати на поїздах РКР Intercity по всій Польщі. Однак з цього часу вони зможуть це робити тільки в таких містах:
- Хелм;
- Дорогуськ;
- Люблін;
- Грубешув;
- Перемишль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
Як відзначають польські чиновники, громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка починається в перерахованих вище містах.
"Також безкоштовні квитки в ці міста можна придбати за адресою в касі на будь-якій станції Польщі або у кондуктора в поїзді", - додали вони.
Зазначимо, що право на безкоштовний проїзд у Польщі мають жінки, діти до 18 років, чоловіки старше 60 років і чоловіки 18-60 років з інвалідністю.
читайте такожСейм Польщі прийняв закон про підтримку біженців з України: на що можуть розраховувати українці
Нагадаємо, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.
Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тисячі злотих на місяць (близько 8,5 тисячі грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тисячі грн) на одну людину.
До того повідомлялося, що в деяких країнах Європи біженцям з України доведеться платити за проїзд у транспорті. Можливість безкоштовного проїзду скасовується з 1 червня.
З цього дня платити за проїзд у транспорті доведеться в Німеччині, Чехії, Швейцарії та Болгарії.
Інші новини:
- Переважна більшість біженців, що повертаються, вірять у перемогу України
- "Вважаю допомогу своїм обов'язком": Галкін у зворушливому відео закликав підтримати біженців з України
- Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями в Польщі