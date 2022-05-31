Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня / колаж фото ua.depositphotos.com / УНІАН

Правила оформлення безкоштовних квитків для українських біженців у Польщі з 1 червня змінюються - тепер вони доступні тільки в містах, розташованих на східному кордоні. Про це інформує профільний портал InPoland.

Повідомляти. що до 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати на поїздах РКР Intercity по всій Польщі. Однак з цього часу вони зможуть це робити тільки в таких містах:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешув;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Як відзначають польські чиновники, громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка починається в перерахованих вище містах.

"Також безкоштовні квитки в ці міста можна придбати за адресою в касі на будь-якій станції Польщі або у кондуктора в поїзді", - додали вони.

Зазначимо, що право на безкоштовний проїзд у Польщі мають жінки, діти до 18 років, чоловіки старше 60 років і чоловіки 18-60 років з інвалідністю.

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Нагадаємо, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тисячі злотих на місяць (близько 8,5 тисячі грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тисячі грн) на одну людину.

До того повідомлялося, що в деяких країнах Європи біженцям з України доведеться платити за проїзд у транспорті. Можливість безкоштовного проїзду скасовується з 1 червня.

З цього дня платити за проїзд у транспорті доведеться в Німеччині, Чехії, Швейцарії та Болгарії.

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