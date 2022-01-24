Австрія та Франція розглядають можливість евакуації своїх дипломатів з України

Австрія та Франція можуть евакуювати своїх дипломатів з України / Фото pixaby

Австрія слідом за США та Великою Британією може евакуювати свій персонал з посольства в Києві. Але остаточне рішення поки не ухвалили. Також, за даними ЗМІ, Франція також евакуює своїх дипломатів та їхні сім'ї з України.

Як заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, плани з евакуації посольства країни в столиці України є, але зараз їх ще не реалізували. Рішення буде ухвалено, якщо зміниться ситуація з безпекою.

"У нас, зрозуміло, є плани евакуації нашого посольства в Києві, але зараз ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз нам треба спостерігати за ситуацією", - сказав Шалленберг.

"Але якщо ситуація із загрозою або безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - додав міністр.

Як пише видання Вести з посиланням на свої джерела у Верховній Раді, Франція також евакуює своїх дипломатів та їхні сім'ї з України.

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Як повідомляв Главред, 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють в Києві, повернуться до Британії.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його "передчасним".

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ситуація виглядає як прояв надмірної обережності. За його словами, "фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося".

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