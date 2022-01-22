У Держдепі США зізналися, чи готують евакуацію сімей дипломатів з України

Держдеп США спростував інформацію про евакуацію сімей дипломатів / Reuters

У Держдепі США спростували інформацію про те, що буде організована евакуація родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії, повідомляє агентство AFP.

Однак у відомстві заявили, що в надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України.

Як зазначив чиновник, який побажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися до США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації.

"Американські громадяни не повинні чекати евакуації (у разі загострення ситуації в Україні - ред.), яка буде спонсоруватися урядом США. Сьогодні доступні комерційні рейси для вильоту", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що в США обмірковують варіанти з приводу того, чи потрібно евакуювати сім'ї американських дипломатів з Києва у зв'язку із загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Причиною стурбованості є дислокація в прикордонних з Українською державою районах понад 100 тисяч російських військових. Рішення про евакуацію не означатиме, що Вашингтон впевнений у російській інтервенції.

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Уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, в тому числі в разі агресії Росії проти України, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У такому випадку російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.