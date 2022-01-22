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Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

22 січня 2022, 13:34

Судячи з поведінки української влади, не схоже, що вона хоча б трохи готується до потужної війни. Зокрема, не використовується сильний козир України.

Росія, Прапор, літаки
Не варто виключати проведення десантно-штурмової операції по відношенню до Києва / Reuters

Росія не дуже готова до війни з Україною, тому єдиний варіант для РФ – вибір вдалого моменту і здійснення бліцкригу. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Оцінюючи військові потужності Росії, Барак зазначив, що країна-агресор на певних тактичних рівнях досягла деяких успіхів. Зокрема, в питаннях систем радіоелектронної боротьби або автоматизованих систем управління.

"Але російська логістика і загальна ситуація в Росії не виглядають занадто добре. Росія технологічно виснажена, у неї мало потужного сучасного тактичного озброєння, яке б дозволило проводити вдалі й довготривалі операції", - вважає Бадрак.

За словами військового експерта, "не варто виключати проведення десантно-штурмової операції по відношенню до Києва з метою зміни влади".

"Замінити в Україні владу Росії є ким. В Україні достатньо проросійських елементів, які з радістю погодяться очолити васальну державу – приблизно таку, якою стала Білорусь. Така загроза дійсно існує, і все залежить від того, наскільки швидко будуть ухвалюватися рішення всередині українського генералітету", - вважає Бадрак.

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Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння додав, що, "судячи з поведінки української влади, не схоже, що вона хоча б трохи готується до потужної війни".

"Зокрема, не використовується сильний козир України - 300 тисяч осіб, які пройшли війну і могли б створити зараз потужний резерв і бути великою силою. Немає ознак того, що з цим контингентом влада почала активно працювати. По суті, в Україні до великої війни ніхто не готується", - резюмував експерт.

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Як повідомляв Главред, Валентин Бадрак раніше заявив, що в разі нападу на Україну президенту РФ Володимиру Путіну невигідно буде завдавати ракетних ударів по країні. Для президента РФ логіка цієї війни полягає в тому, щоби змінити владу в Україні й отримати васальну державу.

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