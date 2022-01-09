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Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження Москві

9 січня 2022, 08:32

США та Євросоюз повинні продовжувати консультації щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, сказав Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен
Будь-яка подальша агресія РФ проти України призведе до удару у відповідь - Блінкен / Reuters

Будь-які подальші агресивні кроки Росії щодо України призведуть до серйозної відповіді. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз повинні продовжувати координацію своїх дій з метою підтримки територіальної цілісності та суверенітету української держави. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє пресслужба Держдепу, Блінкен провів телефонні перемовини з керівником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Під час розмови вони обговорили напружену ситуацію біля кордонів України.

читайте такожУгода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуАмериканський держсекретар акцентував увагу на важливості координації дій США та Євросоюзу у питанні підтримки України. За його словами, будь-які подальші агресивні кроки Москви щодо Києва призведуть до жорсткої відповіді на адресу РФ.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість координації дій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і зазначив, що будь-яка подальша агресія Росії щодо України призведе до жорсткої відповіді", - цитує його слова Держдеп.

Перемовини США та Росії щодо безпеки

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договору РФ та США щодо гарантій безпеки і угоди щодо заходів забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

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У документах йдеться про те, що РФ закликає США гарантувати відмову України від вступу до НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести перемовини з Росією щодо безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

У Північноатлантичному альянсі висунули Росії умову у відповідь: перемовини щодо безпеки повинні проходити за участю країн-союзників ЄС,серед яких Україна. Причому Москва має досягти прогресу у відносинах з Києвом перед початком такого діалогу.

Зустріч представників Вашингтона та Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня у Женеві. Саміт НАТО-Росія заплановано на 12 січня.

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