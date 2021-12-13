"Повернення" України і зрив курсу в НАТО: оголошено про нове скупчення військ РФ біля кордонів

Росія продовжує перекидання військ і техніки до кордонів України - Міноборони / Reuters

РФ продовжує здійснювати гібридні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні. Російська держава показує військову силу і готовність її застосувати. Росія перекидає війська і техніку до українських кордонів. Таким чином, Москва намагається змусити Київ піти на поступки щодо низки питань, а в перспективі повернути українську державу в орбіту свого впливу і зірвати плани щодо інтеграції в НАТО. Про це заявили в Міністерстві оборони.

Як повідомляє пресслужба відомства, ситуація біля кордонів України залишається складною. Росія перекидає війська і військову техніку до українських кордонів.читайте такожУкраїна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію Москви

"Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Російська Федерація регулярно демонструє військову силу і наміри її застосувати. Ситуація навколо українських кордонів залишається складною. Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання і накопичення військових підрозділів з метою підтримки напруги в регіоні і тиску на сусідні держави. Наразі фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєнь і військової техніки до кордону з Україною", - зазначили в Міноборони.

Вказується, що проводиться робота з передислокації особового складу російських військ з районів проведення маневрів. Однак після завершення навчань до пунктів постійної дислокації повертаються тільки військові, у той час, коли військова техніка залишається поблизу кордонів України.

Як стверджують у військовому відомстві, дії Росії продиктовані намірами примусити Україну та інші країни до діалогу зі складних для Москви питань, і, в кінцевому підсумку, повернути українську державу у фарватер свого впливу, зірвавши курс на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу.

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читайте такожНАТО "б'є" по РФ, а в Україні будуть війська Заходу: Путін розповів, чи піде Москва в атаку "Такі дії мають тактичну мету - це тиск на владу України і тиск на владу інших держав для примусу до діалогу з незручних питань, вкрай важливих для РФ. Стратегічна мета таких цілей - відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", - підкреслили в Міноборони.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени опублікували матеріали, в яких йшлося про стягування військ Росії до кордонів України. В якості своєї аргументації вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військових підрозділів.

Український дипломат, посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Київ серйозно стурбований обстановкою з російськими військовими підрозділами біля кордонів України. За його словами, ситуація нагадує 2014 рік, коли Москва окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що маневри військ РФ біля кордонів України пов'язані нібито з "провокаційними діями НАТО" поблизу російських кордонів.

Також Пєсков заявив, що Україна, мовляв, може отримати гарантії безпеки від Росії у разі реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Журналісти Reuters поговорили з експертами країн Заходу і РФ, після чого прийшли до висновку, що Москва навряд чи зважиться на нове військове вторгнення в Україну. Ймовірно, маневрами з військами російська держава намагається показати "червоні лінії" Росії щодо Києва.