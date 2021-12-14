Відмова від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про "викинуті на смітник" обіцянки РФ

Дивно чути від Росії прохання про гарантії, коли Москва свої обіцянки неодноразово порушувала - Зеленський / Скріншот ТСН

Україна не вірить в будь-які гарантії Росії, оскільки Москва при відмові Києва від третього за потужністю ядерного потенціалу в світі гарантувала українській державі повагу безпеки і територіальної цілісності, проте своїх обіцянок не дотримала. Наразі дивно чути про гарантії з боку росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю La Repubblica у відповідь на питання про те, чи могла б Україна відмовитися від курсу на Північноатлантичний альянс в обмін на відведення російських військ від кордонів держави, він сказав, що Москва вже надавала гарантії Києву, але всі вони "були викинуті на смітник".читайте такожПутін вибухнув ультиматумом Україні щодо військ Росії біля кордонів і пригрозив "ударом у відповідь"

Тому, за словами глави держави, наразі дивно чути про будь-які гарантії з боку Москви, коли було порушено безліч обіцянок.

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу-третю за потужністю в світі, а у відповідь отримала, у тому числі і від Росії, запевнення поважати наші кордони і нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тому дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони показали супутникові знімки передислокації військових підрозділів.

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Як розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник, у Києві серйозно стурбовані маневрами військ Росії біля кордонів. Українська держава побоюється повторення ситуації 2014 року, коли російська армія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що маневри військ Росії біля кордонів України пов'язані з нібито "погрозами НАТО" біля російських кордонів.

Крім того, Пєсков сказав, що Київ, мовляв, може отримати гарантії безпеки від Москви у разі реалізації Мінських угод.

7 грудня відбулися перемовини президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним, під час яких американський глава держави заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. При цьому Вашингтон засудив концентрацію військ РФ біля українських кордонів і відмовився гарантувати Москві невступ Києва до НАТО.

10 грудня в МЗС Росії виступили з вимогою про те, щоб Північноатлантичний альянс скасував рішення, ухвалене в рамках Бухарестського саміту, згідно з яким на Україну та Грузію очікають в НАТО. Москва стверджує, що така обіцянка може призвести до великого конфлікту у Європі.

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