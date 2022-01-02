У Росії висунули США новий ультиматум через Україну

У МЗС РФ поставили ультиматум США / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росія заявили про те, що питання встановлення на Донбасі миру "видаляється на невизначений термін".

Про це ТАРС розповів заступник глави МЗС Андрій Руденко. Він звинуватив Київ у відмові сісти за стіл переговорів з ватажками маріонеткових "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, в РФ сподіваються на США, нібито вони зможуть "вплинути" на Україну в цьому питанні.

Представник МЗС РФ назвав" наріжним каменем " початок прямого діалогу Києва з ватажками терористів на Донбасі.

"Очевидно, що спроби обійти цю вимогу, в тому числі за рахунок оголошення Росії стороною конфлікту, приписування їй певних зобов'язань за Мінськими домовленостями, ніяк ними не передбачених, ще більше заганяють ситуацію в глухий кут, тим самим на невизначений термін видаляються перспективи відновлення миру", - додав Руденко.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

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