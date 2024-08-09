Атака дронів у РФ: у Липецьку палає аеродром, детонують боєприпаси, оголошено евакуацію

На території Липецького муніципального округу запроваджують режим НС і оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Виникли проблеми з електрикою.

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Вибухи в Липецьку прогриміли вночі 9 серпня / Фото: t.me/astrapress

У ніч на 9 серпня в російському місті Липецьк прогриміли вибухи на військовому аеродромі. Місцева влада заявила про "масовану атаку безпілотників" і роботу ППО в регіоні.

На території Липецького муніципального округу запроваджують режим НС і оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Крім того, виникли проблеми з електропостачанням.

Про атаку на військовий аеродром повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів. За даними каналу, після вибухів почалася детонація боєприпасів.

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Дивіться відео - У Липецьку дрони атакували військовий аеродром:

Як повідомив у Telegram губернатор Липецької області Ігор Артамонов, евакуації в Липецькій області підлягають населені пункти: Копцеві хутори, Федорівка, Яковлівка, Тинківка.

Липецький губернатор не говорив про палаючий аеропорт, але заявляв про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель" і необхідність екстрених служб здійснити "ліквідацію наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів".

Крім того, за його словами, внаслідок падіння БПЛА було пошкоджено енергооб'єкт. Після цього виникли проблеми з енергопостачанням.

Як пише Astra, населені пункти, де зібралися проводити евакуацію, розташовані недалеко від військового аеродрому.

Фото t.me/astrapress

Пізніше липецький губернатор уточнив, що в зону евакуації потрапляють 416 домоволодінь.

"У всі населені пункти прибули автобуси для евакуації жителів. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться побудинковий обхід. Частина жителів ухвалили рішення не залишати будинки і сховатися в підвалах", - розповів він.

Пізніше в Головному управлінні МНС із Липецької області підтвердили пожежу на військовому аеродромі.

Пізніше губернатор заявив про відновлення електропостачання на об'єкти енергоспоживання в Липецьку.

Також Артамонов розповів, що, за попередніми даними, "унаслідок атаки БПЛА постраждало 6 осіб". Він додав, що вони - у лікарнях.

Близько шостої ранку російський чиновник також розповів, що загроза безпілотників залишається, і триває робота ППО.

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Окупанти заявили, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

Гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що нібито було знищено два безекіпажні катери.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії

Нагадаємо, українські сили оборони в ніч на суботу, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозівськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту .

Згідно із супутниковими знімками, окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами.

ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

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