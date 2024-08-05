Удар перетворив район аеродрому Морозовськ на випалену землю: нові фото

Пожежа знищила весь склад з авіаційними боєприпасами і перетворила територію аеродрому на пустелю.

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Українські військові модернізували ударні безпілотники / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Досьє Шпигуна

У Мережі оприлюднили фото наслідків прильотів безпілотників ГУР по аеродрому Морозовськ Ростовської області в ніч на 3 серпня.

На кадрах, опублікованих російським OSINT-пабліком "Досьє Шпигуна", видно ступінь ураження і наслідки - на місці складу з авіаційними боєприпасами видніється пустка.

Раніше зазначалося, що приліт спровокував потужну пожежу на складі.

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Тут був розміщений склад з авіаційними боєприпасами РФ / "Досьє Шпигуна"

Удар по аеродрому Морозовськ - усі подробиці

Як писав Главред, українські сили оборони в ніч проти суботи, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту. Згідно із супутниковими знімками, окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами. Однак точний ступінь пошкоджень авіатехніки поки що не встановлено.

ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Російські пабліки зазначали, що внаслідок атаки ЗСУ на аеродром Морозовськ 559-го гвардійського бомбардувального полку ПКС РФ у ніч на 3 серпня щонайменше 18 дронів досягли цілей. Росіянами підтверджено знищення Су-34 і складу з авіаційним озброєнням.

До слова, востаннє ЗСУ атакували Морозовськ 22 липня. На аеродромі міг бути знищений бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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