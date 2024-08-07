Удари по аеродромам РФ: аналітик озвучив неочікувані наслідки для окупантів

Найефективніший спосіб протистояння російським ударам КАБами –знищення носіїв цих бомб, тобто удари по російських літаках, що стоять на аеродромах.

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Удари по аеродромам РФ врятують Україну від авіабомб / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Докладати максимальні зусилля треба не знищуючи бомби, а саме їхні носії. Тим більше якщо вони знаходяться в аеропорту. Як розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий аналітик Олексій Гетьман, саме точкові удари зможуть переломити ситуацію на полі бою.

"Удари по аеродромах, якщо їх проводити постійно, у сукупності можуть серйозно вплинути на можливості росіян завдавати ударів керованими авіаційними бомбами. Знищувати треба не бомби, що планують, а їхні носії. Тим більше якщо вони знаходяться в аеропорту", — пояснив він.

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На території РФ активно працює українська розвідка, яка координує удари Сил оборони.

"Українська розвідка, зокрема і в лавах російської армії, а я впевнений, що є там наші розвідники, доповідають координати. А наше військове керівництво ухвалює рішення, коли і як атакувати", — констатував Гетьман.

Окрім цього, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначає, що для успішного самозахисту Україна повинна знищувати військові об’єкти на території Росії, з яких окупанти б’ють по самій Україні.

"Ми повинні знищувати військові об’єкти, з яких атакують Україну. Це точно потрапляє під статтю 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, де прописано, що таке самооборона і що має право робити країна, на яку нападають. Ми маємо право знищувати військові об’єкти на території країни-агресора", — сказав він.

Гетьман звертає увагу, що Сили оборони завдаватимуть ударів виключно по військових об’єктах РФ, адже в України є таке озброєння.

"Ракети, які є на озброєнні в України, могли б знищувати важливі для Росії військові об’єкти. Ми не збираємося стріляти по території Російської Федерації просто так", — зауважив Гетьман.

Також експерт звертає увагу, що ракети ATACMS далекобійною зброєю не вважаються.

"ATACMS — це не дуже далекобійна зброя. Те, що літає на відстані до 500 км, вважається зброєю малої дальності. Далекобійною ракетою можна вважати Tomahawk, понад 2 тис. км", — пояснив експерт.

Удари по території РФ - останні новини

До слова, напередодні ГУР здійснило секретну операцію біля Криму - знищили ворожу броньовану техніку армії країни-агресора Росії, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Окрім цього, Україна офіційно підтвердила отримання перших бортів F-16. Літаки не лише посилили позиції ЗСУ, але й стерли "червоні лінії" Кремля.

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