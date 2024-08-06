Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

У Криму сталася жорстка пожежа в районі російського аеродрому "Жовтневе". Також лунали дуже потужні вибухи. Про це повідомляє "Кримський вітер".
Також стверджується, що біля села Зоряне горять склади з боєприпасами і детонують.
Також відомо про те, що було перекрито залізничне сполучення на перегоні Сімферополь - Джанкой. Причина призупинення нібито "технічна".
Дивіться відео про вибухи на аеродромі в Криму:
Пізніше "Кримський вітер" повідомив про те, що російські окупанти підняли в повітря авіацію над Сімферопольським районом.
Удари по цілях у Криму - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Зокрема, гучно було в Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.
Військово-політичний експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що Україна вже працює над звільненням Криму. Сили оборони України поступово прирікають окупантів на захопленому півострові на повну ізоляцію. І коли ворог буде ізольований, почнеться звільнення Кримського півострова.
Крім того, Захисники України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це один з аеродромів, які країна-агресор Росія використовує для контролю повітряного простору та нанесення ударів по території України.
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