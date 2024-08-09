"Нептуни", дрони і морські БПЛА: окупанти в Криму поскаржилися на масовану атаку

У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи. Російська ППО працювала і в районі аеродрому Бельбек.

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Вночі в Криму прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

У ніч на 9 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Окупанти заявили, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи.

Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив про "атаку ЗСУ", і що нібито окупанти збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста, а також вразили БпЛА і морські дрони.

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"Наші військові відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією вже збито одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією на значному віддаленні від берега", - написав Розважаєв у Telegram.

Пізніше Кримський вітер повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському (селище в Євпаторійському районі Криму), а також роботу російської ППО в районі аеродрому Бельбек.

"Вибух у Чорноморському був дійсно потужним. Z-пабліки пишуть, що атакують українські морські дрони", - йдеться в повідомленні.

Розважаєв також заявив про атаку надводних дронів, за його даними, нібито було знищено два безекіпажні катери.

"У Севастополі відбивають атаку БпЛА. За попередньою інформацією в районі Орлівки збито одну повітряну ціль. Можливе падіння осколків і суббоєприпасів. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Качі поруч із вулицею Авіаторів", - йдеться у повідомленні.

Крилата ракета "Нептун" - що про неї відомо ПКР Р-360 "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, пише Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Роботи над ракетою почалися 2014 року. Вперше була представлена на виставці "Зброя та оборона" в Києві 2015 року і була створена на основі конструкторських рішень радянської протикорабельної ракети Х-35. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року. У ніч з 13 на 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" був вражений російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії. Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

Звільнення Криму - останні новини

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що звільнити Крим буде значно простіше, ніж відвоювати Донбас, завдяки стратегічним особливостям півострова. Повернути Крим можна за допомогою двох основних точок входу - Кримський міст і сухопутний перешийок з боку Росії.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна зробить усе можливе для повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема й Криму. В інтерв'ю The Guardian він зазначив, що план з повернення Криму реалістичний, хоча і є військовою таємницею.

Повернення тимчасово окупованого Криму - досить гостре питання в нинішній ситуації на полі бою. Однак Україна має шанс повернути півострів під контроль. Для цього ЗСУ повинні мати вогневу та чисельну перевагу, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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