Армія України просувається в районі Роботиного, в Росії б'ють на сполох - ISW

Окупанти агресора Росії воюють на західному напрямку Запорізької області без ротацій і підкріплень, зазначили в американському інституті вивчення війни.

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ЗСУ просуваються в західному напрямку Запорізької області - ISW / Колаж: Главред, фото: 33-тя ОМБр, DeepState

Сили оборони України в п'ятницю, 25 серпня, проводили контрнаступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і досягли просування. Військові пропагандисти агресора Росії б'ють на сполох, оскільки окупанти там воюють без підкріплення і ротації. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ просунулися вперед в районі Роботиного. Військам вдалося досягти "невизначених успіхів" на напрямках Новоданилівка-Новопокровка та Мала Токмачка-Очеревате. Успіхи підтверджуються українським Генштабом.

Війська РФ на півдні Запорізької області виснажені

Один з російських топ-пропагандистів висловив "стурбованість" здатністю окупантів утримати "оборонні" позиції в районі Роботиного. Багато загарбників перебувають там з початку контрнаступу ЗСУ і мають дефіцит підкріплень.

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В Інституті вивчення війни підкреслили, що таке твердження збігається з їхньою оцінкою, згідно з якою окупанти на півдні Запорізької області тримають "оборону" без ротації і серйозного підкріплення.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові підняли прапор України над селом Роботине. 23 серпня, у День Державного прапора, бійці ЗСУ повідомили про звільнення населеного пункту від російських окупантів.

Армія України на порозі прориву фронту, сказав головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний. За його словами, війська продовжують роботу над звільненням своїх територій.

ЗСУ прорвали першу лінію "оборони" військ РФ в рамках свого контрнаступу, сказав глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. На його думку, наступ йде повільно, проте оцінки операції давати зарано.

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