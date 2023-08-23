'Важка боротьба': у Пентагоні дали прогноз контрнаступу української армії

Речник Міноборони Сполучених Штатів Америки, генерал Патрік Райдер заявив, що контрнаступ Збройних сил України триває, а тому рано та недоречно робити висновки.
Під час брифінгу у Міністерстві оборони США Райдер заявив, що зараз на всій лінії фронту точаться бої. Українські сили оборони здійснюють певний рух уперед, передає ТСН.
"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", - наголошує речник Пентагону.відео дня
За словами Райдера, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не лише Європи, а й усього світу.
"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний. Кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки та не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося робити, то це продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Райдер.
Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті
Нагадаємо, що просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.
Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки.
ЗСУ вводять у бій елітні бригади та наближають вирішальну фазу контрнаступу. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.
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