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"Важка боротьба": у Пентагоні дали прогноз контрнаступу української армії

Юлія Куришко
23 серпня 2023, 16:31 оновлено 23 серпня, 16:54
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Якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не лише Європи, а й усього світу, вважають у Пентагоні.
'Важка боротьба': у Пентагоні дали прогноз контрнаступу української армії
У Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Речник Міноборони Сполучених Штатів Америки, генерал Патрік Райдер заявив, що контрнаступ Збройних сил України триває, а тому рано та недоречно робити висновки.

Під час брифінгу у Міністерстві оборони США Райдер заявив, що зараз на всій лінії фронту точаться бої. Українські сили оборони здійснюють певний рух уперед, передає ТСН.

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", - наголошує речник Пентагону.

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За словами Райдера, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не лише Європи, а й усього світу.

"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний. Кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки та не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося робити, то це продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Райдер.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.

Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки.

ЗСУ вводять у бій елітні бригади та наближають вирішальну фазу контрнаступу. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

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війна в Україні контрнаступ ЗСУ
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