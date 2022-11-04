Армія України звільнить Херсон вже в листопаді - Піонтковський

ЗСУ звільнять Херсон вже цього місяця - експерт / 10-та гірсько-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

У Генштабі країни-окупанта РФ ще є професіонали, які, ймовірно, дійшли висновку, що угруповання російських військ слід відводити на лівий берег Дніпра. Збройні сили України звільнять окупований Херсон вже в листопаді. Тиск на Путіна посилюється, і деокупація міста запустить низку важливих процесів. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що в Генштабі Росії, схоже, вирішили відводити своє угруповання окупантів на лівий берег Дніпра. Ситуація нагадує останні роки Другої світової війни – тоді Гітлер вимагав утримувати позиції будь-якою ціною, що призводило до ще більших втрат і поразок.

За його словами, тиск на главу Кремля Путіна простежувався ще у виступі командувача військами РФ в Україні Суровікіна, коли він говорив про "непрості рішення щодо Херсона".

"Але, мені здається, що тиск військових на Путіна позначався, навіть в інавгураційній промові олігофрена Суровікіна пронеслася загадкова фраза про те, що "можливі непрості рішення щодо Херсона", - сказав Піонтковський.

Як вважає політолог, армія України звільнить захоплений Херсон вже в листопаді. Успіх ЗСУ запустить розвиток серйозних процесів в Росії.

"Не знаю, чи віддав Путін остаточний наказ. У всякому разі, українці візьмуть це українське місто в цьому місяці. І це стане тригером дуже важливих політичних процесів в Росії", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Ситуація у Херсоні

У Мережі 3 листопада з'явилася фотографія будівлі Херсонської обласної державної адміністрації у Херсоні без державного прапора російських окупантів.

В Оперативному командуванні Південь попередили, що мова може йти про провокації Росії у Херсоні.

За словами представникці ОК Наталії Гуменюк, окупанти чекають наступу військ РФ на окуповане місто, і такі дії можуть бути частиною їхнього плану.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що армія України здатна звільнити Херсон від окупантів Росії. Він підкреслив, що в українських військ є така можливість, оскільки їх дії ефективні.

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